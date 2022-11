La pittura su tavola - Laboratorio ludico didattico al Monastero dei Benedettini

Prezzo non disponibile

Domenica 20 novembre alle ore 10:30 al Monastero dei Benedettini si terrà un nuovo appuntamento con “La pittura su tavola”, laboratorio ludico-didattico a cura di Officine Culturali. Che colori utilizzavano i pittori del passato prima dell’avvento dei colori nel tubetto? Di quali supporti si servivano prima che si passasse alle tele già pronte per l’uso? Con “La pittura su tavola” i giovani e le giovani partecipanti intraprenderanno un viaggio nella tecnica pittorica per scoprire i segreti del mondo della pittura.

Il laboratorio prenderà il via con una passeggiata alla scoperta della storia, le architetture e i colori del Monastero dei Benedettini per poi, come veri apprendisti pittori, sperimentare il processo di preparazione dei colori secondo un’antica ricetta e realizzare la loro personalissima opera artistica. Il laboratorio è rivolto a bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni e sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Per partecipare è necessaria la prenotazione chiamando allo 0957102767 o al 3349242464 oppure scrivendo un messaggio WhatsApp o una email a info@officineculturali.net.