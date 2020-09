Laboratorio teatrale

Primo incontro gratuito! Vieni a conoscere il Laboratorio di Teatro e Cabaret "Tutti in scena". Open Day 28 Settembre ore 20:00. Il nostro obiettivo? Divertimento, aggregazione, acquisizione di consapevolezza e capacità di trasformazione. Partecipa all'open Day per conoscere il programma 2020 / 21. Con: Gaetano Naselli e Francesca Litrico. Open Day Lunedi 28 Settembre ore 20:00. Gli incontri si svolgeranno nell'assoluto rispetto delle norme Anticovid. Posti limitati, solo su prenotazione! Teatro Sala De Curtis. Via Duca degli Abruzzi 6/a, Catania. Info e prenotazioni 0952163275, 3927987593.