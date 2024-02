Lago di Pozzillo in trekking

Un escursione in trekking nello splendido lago di Pozzillo è organizzata domenica 11 febbraio dall’associazione Etna e Dintorni.

Il percorso si snoda lungo la costa del lago di Pozzillo, uno tra principali bacini idrici siciliani, che in questa stagione si presenta con colori e paesaggi “alpini”. Il terreno dell’escursione è molto vario (single track, carrareccia e tratti di asfalto), immersi nel fitto bosco di eucalipti che cinge il lago.

Dopo essere passati sopra l’imponente diga che dà sulla valle del Salso, si raggiunge il luogo in cui il Fiume Salso si immette nel Lago, vicino alla rocca di Agira. Il pranzo si svolgerà nell’area attrezzata che si trova all’inizio del percorso.

E’ possibile il passaggio con il pulmino su prenotazione. L’appuntamento è alle ore 9.30 presso il piazzale di sosta Lago Pozzillo (Dal paese di Regalbuto seguire indicazioni “Lago Pozzillo”, (coord.: 37° 39’ 30, 14° 37’ 09).

La prenotazione è obbligatoria; non sarà ammessa la partecipazione in assenza di prenotazione da noi confermata. Per prenotare: alla mail info@etnaedintorni.it; per informazioni si può telefonare il 3471902220.