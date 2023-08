Lapilli di Vino, di Stelle, d'Etna

Il Comune di Linguaglossa insieme all’associazione Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna, all'associazione Ascuta e alla ProLoco di Linguaglossa, insieme per Lapilli, un evento per promuovere e vivere lo scenario unico della “muntagna” a oltre 1810 metri di altezza sul livello del mare, a Piano Provenzana.

Una sinergia per dar vita ad un evento che unisce vino, food, trekking e sguardi alle stelle. Al tramonto, dalle ore 18:30, sarà possibile degustare tra oltre 50 etichette di vini Etna DOC dei diversi versanti del vulcano: bianchi, rossi, rosati e spumanti.

Non solo vino a Lapilli. Si potranno anche osservare gratuitamente le stelle grazie al gruppo Astrofili Catanesi per ammirare i corpi celesti attraverso speciali telescopi. E poi le proposte gastronomiche territoriali con gli arancini, le pinse, i prodotti della terra, dolci degustazioni di miele biologico e un ristorante che per l'occasione preparerà uno speciale menù.

E' attiva la prevendita ticket per il vino al calice al link https://www.stradadelvinodelletna.it/lapilli/ al prezzo speciale on line di 10,00 euro, per avere diritto a n. 3 calici di vino Etna Doc. Il ticket potrà essere acquistato anche durante l’evento a Piano Provenzana al costo di 12,00 euro mentre il costo del singolo calice è di 5,00 euro.

Le proposte gastronomiche e le altre esperienze di Lapilli potranno essere acquistate in loco. Le escursioni, che inizieranno alle 16:30, devono essere prenotate preventivamente. Per maggiori informazioni consultare le pagine social Facebook e Instagram di Lapilli Linguaglossa. Si preannuncia una serata davvero speciale di convivialità e scoperta del vulcano.