Le Ciminiere tornano protagoniste con Etna Comics 2022

Le Ciminiere tornano protagoniste ospitando dal 1° al 5 giugno Etna Comics 2022, ovvero il 10° Festival Internazionale del Fumetto, del Gioco e della Cultura Pop. In attesa di aprire le porte alla moltitudine di visitatori che certamente accorreranno, alle Ciminiere si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

La brochure di quest’anno ha in copertina l’Araba fenice con la scritta “Melior de Cinere Surgo”, un motto che può ben essere attribuito alle Ciminiere, un complesso che presto avrà un decisivo rinnovo strutturale e funzionale, per mettere il Centro fieristico-congressuale catanese al centro del turismo e dell’economia legata alla cultura nella sua più ampia accezione.

Il Commissario straordinario della Città metropolitana di Catania, Federico Portoghese, ha fatto gli onori di casa ed ha esordito dicendo: “Rivolgo un caloroso benvenuto agli organizzatori di Etna Comics che, dopo due anni di forzato fermo a causa della pandemia, stanno mettendo in campo una edizione da record. Probabilmente il numero di presenze avrà un notevole incremento e ciò è per noi della Città metropolitana un motivo di soddisfazione, in quanto questa struttura fieristica si conferma, anche per la sua posizione strategica nell’urbanistica cittadina, il migliore luogo per poter ospitare grandi eventi. Tra qualche anno le Ciminiere, che sono già bellissime, diventeranno ancora più attraenti, con un volto nuovo, ancora più funzionale e finalizzato all’interesse comune, ragione per la quale la Città metropolitana di Catania sta per riformulare il Regolamento delle Ciminiere dal punto di vista gestionale. Lo scopo è valorizzare ancora meglio il grande patrimonio dell’Ente e rendere la struttura il fulcro di un coinvolgimento culturale-turistico ed economico sia per Catania che per il grande territorio amministrato dalla Città metropolitana”.

La nuova edizione di Etna Comics è stata illustrata in conferenza stampa da Antonio Mannino, direttore del festival. Presente, in rappresentanza del comune di Catania, Cinzia Torrisi da poco nominata assessore. Il Commissario Portoghese, ha annunciato agli astanti la sua decisione: commemorare la figura umana e professionale dell’architetto Giacomo Leone, a cui sarà dedicato un apposito spazio all’interno delle “sue” Ciminiere.