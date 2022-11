Le Ciminiere, in rete contro la violenza: il programma

Oggi e domani, presso l’ente fieristico “Le Ciminiere” di Catania, il via a “In rete contro la violenza”, due giornate dedicate alla sensibilizzazione e al contrasto a ogni forma di violenza. L’evento è promosso da “La rete antiviolenza” formata dalle associazioni AVULLS, Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e Centro di Aiuto alla vita, coadiuvate dal CSVE con la partecipazione di professionisti di settore. Il numero sempre crescente di vittime che la città di Catania registra rende necessario un confronto e un approfondimento sull’allarmante fenomeno coinvolgendo in modo diretto le istituzioni, le associazioni di volontariato e le scuole. I giovani, in particolare, manifestano una duplice posizione di vittime o carnefici inconsapevoli per emulazione, per eccesso di goliardia o per un’educazione carente. ?

Venerdì 25, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 saranno raccolte le testimonianze di persone vittime di violenza e verranno costituiti dei gruppi di lavoro su violenza di genere, violenza sui minori, baby gang, bullismo e cyberbullismo, il Tavolo della Pace. L'obiettivo che il progetto pilota de “La rete antiviolenza” intende raggiungere è dare voce alla città e costruire una rete di solidarietà, confronto, pace sociale e intergenerazionale.