Le "Donne del vino" insieme per sostenere Thamaia onlus: l'evento presso "Il Sale"

Una nuova tappa a Catania per “DxD: calici di vita” appendice siciliana della campagna nazionale “#Tunonseisola” iniziativa virtuale a supporto delle donne in gravi difficoltà, promossa dalle socie dell’Associazione Nazionale Donne Del Vino presieduta da Daniela Mastrobernardino. “#Tunonseisola” è un link rosso sulla home page del sito www.donnedelvino.it che tutte le donne in difficoltà possono cliccare in qualsiasi momento per entrare in contatto con il centro antiviolenza più vicino per avere supporto. “È una finestra per restare sempre in ascolto e in modalità di pronto intervento in favore di quelle donne che vivono un momento difficile o che si sentono in pericolo, #Tunonseisola è uno strumento a disposizione di tutte - spiega Roberta Urso che guida la delegazione siciliana - sentivamo però forte la necessità di un coinvolgimento territoriale e DxD nasce per sviluppare e potenziare questo progetto, a supporto di quei centri antiviolenza che a livello locale svolgono il prezioso ruolo di cellule di protezione contro ogni violenza. Situazioni estreme che possono verificarsi ovunque come la tragedia che ha toccato da vicino anche l’associazione DDV con il femminicidio della socia Donatella Briosi, sommelier friulana uccisa in un contesto di violenza familiare”. Domenica 7 maggio si terrà la terza tappa di “DxD- Calici di Vita”, in centro a Catania presso il locale “Il Sale” con un wine lunch benefico a sostegno di Thamaia Onlus, associazione che promuove una migliore qualità della vita delle donne e dei minori che vivono in condizioni di violenza e maltrattamento. “Tutte le donne di Thamaia sono grate di questa iniziativa - ha dichiarato Anna Agosta, Presidente dell’associazione catanese che parteciperà alla giornata per raccontare i progetti in corso - “sostenere Thamaia vuol dire sostenere la libertà delle donne in uscita dalla violenza. In fondi verranno destinati al sostegno delle nostre attività di accoglienza”.

Per info e prenotazioni: Il Sale Via Santa Filomena 10 - Catania Dalle ore 12.00 Per info e prenotazioni: +39 095 316888