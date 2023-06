Le note di Vincenzo Bellini risuonano nel barocco della sua Catania

Nella splendida cornice della Chiesa della Badia di Sant’Agata, si è svolto il concerto organizzato dall’Associazione Italiana “Musica in Scena” di Roma rappresentata dal Presidente Stefano Viti, sulle magiche note di Bellini, Verdi, Donizetti, Mascagni ed tanti altri. Un’ensemble tutto al femminile composto da quattro archi (Primo violino Alexandra Dimitrova, Secondo violino Carlotta Cosentino, Viola Rosaria Milici, Violoncello Chiara D’Aparo) hanno magistralmente accompagnato i due cantanti professionisti: Antonio Costa, tenore, Susanna La Fiura, soprano.

Grande successo di pubblico in una location ricca di storia e arte, tempio barocco del Vaccarini. Scopo dell’Associazione è, infatti, far sì che meravigliose perle della nostra musica possano essere ascoltate ed apprezzate anche da un uditorio sia culturalmente, sia territorialmente, distante dal nostro. Magistrale l'esecuzione dell’ “Intermezzo” tratto da “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni, ad opera del quartetto d’archi; vero e proprio apice esecutivo della serata l’interpretazione della celeberrima aria tratta da “Norma” di Vincenzo Bellini, “Casta diva”, cantata dal soprano Susanna La Fiura che ha emozionato il pubblico presente. Applausi anche per il tenore Antonio Costa per la sua composta, elegante ed intima interpretazione dell’aria donizettiana “Una furtiva lagrima”.

Non è mancata la dovuta richiesta di Bis de il “Brindisi” tratto da “La Traviata” di Giuseppe Verdi al termine del quale è sembrata dovuta la Standing ovation. “Va, pensiero”, “ Valzer di Musetta” sono soltanto alcuni degli eterni brani che questa iniziativa ha proposto e proporrà sino alla fine di giugno, per poi riprendere a settembre.