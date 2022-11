Percorso emozionale e pic-nic della domenica - Le stanze in fiore

Sicilia Gaia organizza una visita inedita dedicata ad uno dei giardini più belli d'Italia "Le stanze in fiore": il giardino della rinascita - così definito dall’autrice Rossella Pezzino de Geronimo. Un percorso sensoriale, un tour unico e suggestivo, un giardino in cui arte e natura si fondono e si confondono per creare una sintesi, una vera esperienza di vita. Un viaggio tra mille specie di rare piante tropicali e sub tropicali, sculture contemporanee, ed una rappresentazione ornamentale dei quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco”.

Qui da Le Stanze In Fiore le domeniche d’autunno hanno un sapore speciale. In collaborazione conl'Ape del Vicolo Street, abbiamo il piacere di proporvi una giornata diversa dal solito. A deliziarvi alla fine del tour, un gustoso picnic a base di pizza e una bevanda a vostra scelta, curato da una delle realtà catanesi più consolidate in ambito di ristorazione: Al Vicolo, Via Pietra dell’Ova 181, Catania.

Ticket d’ingresso: €20,00 a persona. Ticket Pizza Lunch “Al Vicolo Street”: €25,00 a persona. 1 Pizza (a scelta tra cinque gusti, con i prodotti dell’orto)+ 1 Pizza dolce nutella o pistacchio+ 1 Soft drink o birra. Info e prenotazioni: 3928079089. Acquisto ticket: https://lestanzeinfiore.sumupstore.com/prodotto/20-11-2022-ore-11-00-visita-guidata-a-le-stanze-in-fiore?fbclid=IwAR38CDxL7lTRA8h0GRcjN1nosTKnbJLiDX7wTMfSWN79yIKwN8GyA5biFMQ