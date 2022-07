Le stelle da Monte Ilice sulle tracce del Verga

Una passeggiata naturalistica fuori dai circuiti turistici, dal crepuscolo alle stelle, che coinvolgerà il Monte Ilice ( 900 metri altitudine), cono vulcanico inattivo sul versante sud-orientale dell’Etna, luogo immerso nella natura e conosciuto anche per lo struggente romanzo verghiano: Storia di una capinera.

Accompagnanti dalla guida Iorga Prato, alla passeggiata naturalistica (livello facile con poca pendenza) sarà affiancato un viaggio storico-letterario dove rivivremo il romanzo del Verga, anche grazie alle spiegazioni e alle letture di alcuni passi di "Storia di una CAPINERA". A fine escursione, ci fermeremo nei pressi del Rifugio sito nel punto di partenza, consumeremo la cena al sacco e ci dedicheremo all'osservazione delle stelle.

Difficoltà: facile con 100 metri di dislivello percorso circa 4 km. Equipaggiamento: scarpe da trekking, felpa per la sera, cappellino da sole, borraccia con acqua (1 litro e mezzo almeno), se volete cena al sacco, torcia elettrica. Meeting point Piazza direttamente ad inizio sentiero ore 17:45. Posizione: https://maps.app.goo.gl/3DsJHnrxSkvPUXDa9 (per arrivare si percorre un ultimo tratto in agevole sterrato, che non crea nessun problema ma andare piano c'è qualche buca). Fine escursione ore 21:00 circa.

A fine escursione potete scegliere se fare la cena al sacco oppure, essendo vicino alle auto, possibile andare via. Quota di partecipazione 10 euro a persona, 5 euro sotto 12 anni. Prenotazioni con messaggio whatsapp 3913953279 con oggetto "monte ilice" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico. Minimo 10 partecipanti per attivare l'esperienza. Max 35 partecipanti.