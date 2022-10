Ludum - Le stelle, il planetario e gli esperimenti

Le stelle daranno spettacolo al LUDUM proponiamo ben tre attività. Il nostro stupendo planetario "Lumachinariu" con i video del prestigioso European Southern Observatory e le nostre produzioni esclusive nello stupefacente formato full dome.

Il nostro astronomo di quartiere Giuseppe Nicosia vi accompagnerà con i nostri potenti telescopi nell'osservazione delle meraviglie del cielo di ottobre con Aldebaran, le Pleiadi, Giove e Saturno in grande spolvero e lo Sciame meteorico delle Orionidi e Venere in congiunzione superiore.

Il più grande museo della scienza del Sud Italia (dopo quello di Napoli) con oltre cento esperimenti interattivi e stupefacenti, illusioni ottiche, fenomeni fisici e chimici accompagnati dalle nostre abili guide scientifiche per meravigliarsi, imparare e divertirsi con la scienza. Divertimento per tutta la famiglia, un modo gioioso e istruttivo per passare il tempo