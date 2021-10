Le Vie dei Tesori 2021 - Società Storica Catanese

Dal 2 al 31 ottobre 2021 si svolgerà a Catania il festival Le Vie dei Tesori! Cinque fine settimana di ottobre (sabato e domenica) dedicati alla riscoperta di luoghi ancora poco conosciuti della città. Quest'anno, per la prima volta, anche la Società Storica Catanese farà parte dell'itinerario e sarà aperta al pubblico per le visite: - SABATO dalle 16:00 alle 19:00; - DOMENICA dalle 11:00 alle 12:15 e dalle 16:00 alle 19:15. Ci trovate in Via Etnea, 248 (accanto al cinema Lo Po). L'intero programma qui https://leviedeitesori.com/catania/.

