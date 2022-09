Le vie della lava - La Viae Magnae tra arte lavica

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia organizza una piacevole passeggiata alla scoperta di un suggestivo borgo in pietra lavica, tra lava, cinema e musica. Rosario ci porterà alla scoperta di Viagrande. Ci immergeremo all’interno di un bellissimo borgo medievale in pietra lavica che conserva ancora un’antica tradizione che ancora oggi continua sull’uso della pietra lavica. Percorrendo il centro storico, saliremo al borgo medievale di Viscalori che cela storie naturalistiche di grande pregio.

Ritornando giù in centro ripercorreremo gli angoli in pietra lavica di Viagrande fino a raggiungere la meravigliosa Piazza San Mauro con la sua enorme chiesa e sagrato in pietra lavica e travertino, dedicata al patrono San Mauro Abate e set del film di Eleonora Giorgi “Agente Matrimoniale” con Nicola Savino, Corrado Fortuna e Ninni Bruschetta.

Luogo d’appuntamento: ore 17.30 - Parco Commerciale Monte Serra. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Quota di partecipazione € 12.00 pagamento in loco (include organizzazione, guida specializzata, polizza assicurativa R.C. e Infortuni). Riduzione bambini < 10 anni € 5.00. Durata 2 h. L'evento verrà confermato al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA https://www.eventbrite.it/e/414089521907. Info:3928079089.