Tour serale Sant'Alfio e degustazione di dolci tipici

Sicilia Gaia ed Etna in Geo organizzano una bellissima esperienza immersi tra natura, storia, ricordi cinematografici, arte lavica e tradizioni ci porterà alla scoperta di uno dei borghi in pietra lavica più belli che abbiamo nel territorio etneo, SANT'ALFIO, in questi giorni colorato e vivo più che mai grazie all'infiorata realizzata con fiori e frutti e dalla sagra della ciliegia. Passeremo per le caratteristiche strade strette in pietra lavica, epoca romana, fino a raggiungere il MUSEO DELLA VITE E DEL VINO.

Concluderemo con l'arrivo alla piazza principale in corrispondenza della quale vi è la bellissima facciata in pietra lavica della chiesa madre e con una dolce pausa al Bar Papotto, dove degusteremo le tipiche paste alla nocciola di Sant'Alfio, paste di mandorla, crostate, biscotti e dolci vari.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 12. DURATA 2 ORE. GRATIS FINO A 6 anni da 7 a 12 anni ridotto € 8,00. APPUNTAMENTO ALLE ORE 20.00 piazza Duomo (S. Alfio). INFO 3928079089. Prenotazione obbligatoria su eventbrite https://www.eventbrite.it/e/373445675067.