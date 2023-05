Le vie della musica d'autore sotto il vulcano

Sicilia Gaia organizza una passeggiata tematica dedicata ai grandi cantautori della musica italiana, Franco Battiato e Lucio Dalla, che hanno scelto l'Etna come musa ispiratrice e luogo del cuore.

Partirete dal bar “I cinque tigli”, luogo molto frequentato da entrambi, per poi iniziare il trekking urbano verso C.da Praino per il tanto atteso passaggio (esterno) a Villa Grazia (Casa di Franco Battiato) sede di tanti videoclips, film, interviste, fino a giungere alla confinante casetta piccola così di Lucio Dalla, casa di tanti successi musicali e di un famoso vino chiamato “Stronzetto dell’Etna”.

Lunghezza percorso: 3 km a/r. Abbigliamento e info utili: zainetto, abbigliamento sportivo a strati, comode scarpe da ginnastica. Trasporto: mezzi propri. INFO: 3928079089 (whatsapp).

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA https://forms.gle/EeUGVSNiAEb37oUh6.L’Evento è a numero chiuso e si terrà al raggiungimento di almeno 10 partecipanti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 12.00 (pagamento quota in loco) Qualora il numero fosse inferiore sarà possibile effettuare il tour con un piccolo supplemento variabile da 3 a 8 € in base al numero di adesioni. Pagamento quota in loco. Include visita accompagnata da guida turistica esperta, polizza assicurativa, assistenza e supporto organizzativo. DIFFICOLTA': facile. APPUNTAMENTO ALLE ORE 16.00 IN PIAZZA BELVEDERE,MILO (CT)