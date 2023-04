Lega navale italiana, al via gli open days 2023 della sezione di Catania

La Lega navale italiana, sezione di Catania, gli Open Days 2023. L’iniziativa mira a far conoscere l’Associazione e le attività che svolge nei territori in cui sono presenti le Sezioni e Delegazioni della Lega Navale Italiana. Ai visitatori saranno presentate le molteplici iniziative che il sodalizio porta avanti in aree di interesse istituzionale quali la promozione della cultura del mare e la formazione marittima, gli sport acquatici per tutti, la nautica solidale e inclusiva, la protezione e il monitoraggio dell'ambiente marino, costiero e delle acque interne.

Questo il calendario: venerdì aprile 21 mattina e pomeriggio, sabato 22 aprile mattina - pomeriggio, domenica 23 aprile mattina - pomeriggio. Prenotazioni al 3662449654.