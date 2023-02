Spettacolo 'La leggenda di Belle e la Bestia' al Teatro Metropolitan

Dopo il successo di pubblico ottenuto nella scorsa stagione teatrale, torna in scena lo spettacolo La Leggenda di Belle e la Bestia che farà tappa al Teatro Metropolitan di Catania il 16 Febbraio 2023. Il musical sta registrando il tutto esaurito e sarà in tournée fino ad aprile in molte città italiane, tra cui Ancona, Bergamo e, per la seconda volta, a Milano.

Lo spettacolo è firmato da Luca Cattaneo, autore e regista; le musiche, tutte originali, sono state scritte da Enrico Galimberti - in scena nel ruolo della Bestia - e seguono il racconto della vicenda, alternando momenti narrativi in stile colonna sonora a momenti di “pura canzone”.

Teatro Metropolitan - Via Sant'Euplio, 21 - Catania. Orario e prezzi biglietti: Giovedì 16 febbraio ore 18.30. Prezzi: da 20 a 30 euro.