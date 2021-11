'Lego Day' al Ludum

Sabato 13 novembre una pioggia di LEGO invaderà LUDUM, il lego day con migliaia di mattoncini . Potrete partecipare al laboratorio di LEGO Master di Ludum per dimostrare la vostra abilità e fantasia divertendosi insieme con creatività e ingegno costruendo insieme agli altri e da soli torri e navi fantastiche, nelle nostre postazioni create per questo scopo. Ancora potrete ammirare gli esperimenti fantastici del temibile PAZZUS con una serie di esilaranti esperimenti interattivi, in uno spettacolo scientifico che non mancherà di affascinare grandi e piccoli. Apertura biglietteria Mattina ore 10:00 inizio attività ore 10:30 pomeriggio ore 16:00 inizio attività ore 16.30.