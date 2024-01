Lego Day&Science show al Ludum

Una valanga di Lego al LUDUM ( e non solo).Sabato 13 e Domenica 14 gennaio, i più famosi mattoncini del mondo invadono LUDUM con un laboratorio in cui si potrà mettere alla prova la propria abilità, e conquistare l'agognato attestato di Master of LUDUM, divertendosi in modo creativo e competendo con altri costruttori.

Ma se questo non bastasse potrete assistere e partecipare al più pazzo spettacolo scientifico d'Europa (miglior spettacolo scientifico europeo 2018) con i folli esperimenti del diabolico Pazzus in uno spettacolo interattivo e coinvolgente dove non si può fare a meno di divertirsi e imparare.

Tutto questo per ore di divertimento ad un prezzo piccolo piccolo 10€ a persona (6€ per i possessori di LUDUM card) i bambini fino a 3 anni non pagano. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 3485205905 o allo 095382529.

Apertura biglietteria ore 17:00 inizio attività ore 17:30, pochi posti disponibili prenotate per tempo. LUDUM è il divertimento intelligente per tutti.