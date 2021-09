Lego Day&ghiaccio e fuoco

Una pioggia di LEGO invaderà LUDUM, il lego day con migliaia di mattoncini. Potrete partecipare al primo laboratorio di LEGO Master di Ludum per dimostrare la vostra abilità e fantasia divertendosi insieme con creatività e ingegno costruendo insieme agli altri e da soli torri e navi fantastiche, nelle nostre postazioni create per questo scopo.

Un simpatico omaggio per tutti i bambini. Ancora potrete ammirare gli esperimenti fantastici con ghiaccio e fuoco del temibile PAZZUS che illustrerà i poteri del ghiaccio secco e del fuoco ad elevate temperature con una serie di esilaranti esperimenti interattivi, in uno spettacolo scientifico che non mancherà di affascinare grandi e piccoli.

Se questo non bastasse il nostro fantastico planetario con gli stimolanti video dell'European Southern Observatory nello stupefacente formato full dome per riempire di meraviglia gli occhi e la mente. Insomma il divertimento intelligente abita al LUDUM non potete mancare. Ricordatevi di portare il green pass.

