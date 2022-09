Lego event. Ripartono gli eventi speciali di LUDUM con una cascata fi LEGO e l'incredibile museo della scienza. Progettato per ispirare ingegno e creatività, arriva il grande evento LEGO di LUDUM. Pieno di attività divertenti, interattive, creative ed educative per tutta la famiglia. Non si è mai troppo vecchi per creare e giocare con i LEGO.

Dozzine di kg di LEGO per stimolare il lavoro di gruppo e la creatività personale nelle nostre attrezzate postazioni creative. Una domenica ricca di attività con il nostro museo della scienza che visiterete in compagnia delle preparatissime guide scientifiche di LUDUM, oltre 100 exhibit didattici con illusioni ottiche, esperimenti di ottica, paradossi meccanici e le meraviglie dell'elettromagnetismo, per imparare divertendosi. Il divertimento intelligente solo al LUDUM. Prenotazione obbligatoria al 3485205905.