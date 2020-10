'A LEMON' Live al Mono

Sabato 24 Ottobre A LEMON presenterà dal vivo al Mono di Catania il suo album di debutto, "Green". Il disco, pubblicato da Urtovox Records grazie al sostegno del MiBACT e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, è stato definito dalla stampa di settore come uno dei migliori ascolti del 2020, una produzione di altissimo livello, completa, complessa e dal respiro internazionale. In occasione del live A Lemon presenterà al pubblico l'EP GREEN B-SIDES, una raccolta di tre outtakes registrati durante la realizzazione dell'album, che sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming a partire dal 23 Ottobre.

A LEMON è lo pseudonimo del polistrumentista catanese Alessandro Moncada. Nato come progetto di home recording secondo il principio del Do It Yourself nel 2016, si evolve molto rapidamente, assumendo presto una forma più efficace e strutturata. Dopo un lungo periodo trascorso negli Stati Uniti, A Lemon sceglie l’inglese come lingua d’elezione per comporre i suoi testi. A distanza di qualche mese dalla produzione delle prime demo inizia l’esperienza live, accompagnato da una band di supporto composta da altri quattro elementi (batteria, basso, tastiere, chitarre). Ad aprile 2020 viene pubblicato dall’etichetta Urtovox Records il suo primo album, “Green”, definito dalla stampa di settore come una delle migliori produzioni dell’anno, un disco affascinante e dal respiro internazionale, realizzato grazie al sostegno del MiBACT e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea".