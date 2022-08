La coop. Badia Lost & Found, in collaborazione con Art Evolution, con la promozione di Isolani per Caso, è lieta di presentare "Orizzonti Perduti - Omaggio a Battiato". A Lentini, nella città di Manlio Sgalambro, una serata di contaminazioni, tra pop e metafisica, naturalmente con le bellissime canzoni di Franco Battiato che prenderanno vita, in un suggestivo concerto-teatro dinanzi la suggestiva Chiesa della Santissima Trinità, in piazza Dante, trasformata per l'occasione in una Sala della Musica all'aperto. Prenota il tuo posto per dedicare una magica notte di poesia nel ricordo del celebre cantautore etneo.