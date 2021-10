Presentazione del libro 'Ho sposato San Berillo'

Appuntamento il 30 ottobre 2021 a partire dalle ore 18.00 a Palazzo De Gaetani con Francesco Grasso. “Il mio letto è un palcoscenico” è il titolo di un brano tratto da “Ho sposato San Berillo”, il secondo libro di Francesco Grasso, conosciuto da tanti come Franchina, travestito che da oltre trent’anni lavora a San Berillo. Franchina, attraverso la lettura di alcuni brani, ci condurrà per le strade di San Berillo accompagnandoci attraverso la storia di un quartiere diverso dagli altri, raccontando la sua vita e quella degli abitanti, delle loro abitudini e di come si vive andando contro corrente.

“Gli scritti di Franchina sono una ricerca e una rivisitazione del mio vissuto in questo spazio e, allo stesso tempo, un atto sovversivo, poiché il perbenismo cerca sempre di occultare ciò che è scabroso e immorale. L’autore, invece, lo mette in risalto".

