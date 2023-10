Letture in corte: il backstage di Cannoli Siciliani con Roberta Corradin

Domenica 15 ottobre alle ore 19.00, ????? ?????????-?????? ??????? ospita nella sua corte interna la scrittrice e giornalista enogastronomica Roberta Corradin con il suo ???????? ?? ????? ? ?? ??????, ispirato al suo nuovo romanzo Cannoli siciliani.

Presentata e introdotta da Nadia Gibilisco, la scrittrice, (eccezionalmente anche attrice) racconta con la sua imprescindibile allegria le cose fondamentali di cui è fatta la vita: sogni, scelte. Il breve monologo, scritto e recitato per la prima volta nell'ambito del festival Musamadre, ha già portato l'autrice su diversi palcoscenici in tutta Italia.

Un viaggio tra ricordi, esperienze, itinerari, esami, paura di non farcela e “adesso mi butto”, in cui ognuno di noi potrà specchiarsi, con quello sguardo speciale che abbiamo quando qualcuno ci porta ad osservarci come se quelli e quelle sul palcoscenico fossimo noi. Un percorso che ha portato l'autrice, di sogno in sogno, scelta dopo scelta, alla genesi del nuovo acclamato romanzo, fresco della nomination “Woman in Food 2023”.

Il tutto con brio e riflessione, ilarità e compenetrazione. E dopo cosa si fa? Il monologo mette un certo languorino, e alcune delle ricette descritte nel libro saranno protagoniste del percorso degustativo al termine, dedicato alla cucina iblea e ai vini del suo territorio. Info e prenotazione obbligatoria: 347-1682121.