Quando Dal 09/02/2023 al 22/03/2023 Orario non disponibile

Il Movimento Pro Sanctitate di Catania, insieme a don Alfio Cristaudo, organizza, presso la rettoria di S. Nicolò al Borgo, il ciclo annuale di lettura e commento degli scrittori cristiani antichi, puntando, come indica lo stesso titolo dell’iniziativa, a mettere in evidenza quanto, del loro messaggio, può continuare a detenere il sapore di “attualità”: Lettura dei Padri: antichi maestri dello spirito per l’uomo contemporaneo.

Il tema del ciclo di quest’anno verterà sulle Confessioni di S. Agostino, opera che, a motivo del suo stile autobiografico, continua a destare curiosità e interesse nei lettori di ogni tempo.

Programma degli incontri

Giovedì 9 febbraio ore 20 - Generazioni a confronto: nucleo familiare e ferite dell'infanzia

Mercoledì 15 febbraio ore 20 - La fragilità dell'amore e i turbamenti dell'adolescenza

Mercoledì 1 marzo ore 20 - Dalla delusione delle promesse umane alla credibilità dei testimoni della fede

Giovedì 9 marzo ore 20 - Mille domande su Dio, sul male e sulla libertà

Mercoledì 15 marzo ore 20 - Osare il passo della conversione: dal conflitto interiore all'abbandono in Dio

Mercoledì 22 marzo ore 20 - In contemplazione con la madre: sul sentiero della felicità e della verità