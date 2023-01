Leyla Martinucci - 'Messa da Requiem di Verdi' al Teatro Massimo Bellini

Dopo aver debuttato lo scorso febbraio ad Aachen (Aquisgrana) in Turandot di Puccini e lo scorso 11 dicembre nel ruolo di Leonora nel Trovatore di Verdi a Busto Arsizio, Leyla Martinucci, soprano pugliese trapiantata a Roma, si prepara a un’altra importante “prima”: il 13 e 14 gennaio 2023 canterà la Messa da Requiem di Verdi al Teatro Bellini di Catania, in un concerto in memoria di Gianluigi Gelmetti.

Per l'acquisto dei biglietti è possibile cliccare sul seguente link. Gli spettacoli saranno il 13 gennaio 2023 alle ore 20.30 ed il 14 gennaio 2023 alle ore 17.30.

Una passione per il teatro d’opera iniziata a 10 anni, grazie anche al papà (il noto tenore Nicola Martinucci); una voce duttile e calda che si è costituita man mano; una carriera iniziata come mezzosoprano (Lola, Rosina, Flora, Angelina, Carmen) e ora imperniata su ruoli principalmente da soprano (Tosca, Aida, Lady Macbeth, Fanciulla del West, Manon Lescaut, Turandot, Leonora). Ma non solo. Leyla è anche regista dell’opera contemporanea di Domenico Turi e Federico Capitoni “Non è un paese per Veggy” (2020) e autrice e regista di “Non è la Callas” (2021), con il ContromanoDuo, sul tema dei diritti LGBTQIA+, molto caro alla cantante.