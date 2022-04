'Libertà' ai Mercati Generali

Mercati Generali | Pulp Ent | MIT presentano Libertà - 25 Aprile 2022. Live Cratere Centrale e Ignacio Moreno y su conjunto. Djs Jazz:Re:found selectors, Shazam Ipanema, Carlitos, Fransuà, La Bek. Ticket a prezzo ridotto (€8,50) disponibili via DICE https://link.dice.fm/hd9591f5428d. Possibile introdurre cibo per Pic Nic, bevande non ammesse.

“Cratere Centrale” è un progetto artistico la cui anima si sdoppia tra le pendici vulcaniche dell’Etna e l’area urbana di Catania. La band è formata La band è formata da Dario Aiello e Andrea Normanno, djs, producers e musicisti accomunati dalla passione per la club culture, il funk ed il jazz, che insieme al tastierista Daniele Salamone e al veterano della scena jazz siciliana Cristiano Giardini, creano groove infuocati e inaspettati, un mix unico tra ritmi funk e cultura mediterranea con contaminazioni dal panorama House e Broken Beat.

I diversi background artistici dei componenti donano al progetto una visione trasversale della musica che permette al complesso di esplorare da cima a fondo tutto lo spettro musicale esistente. La band è stato ufficialmente presentata per "Ricci Weekender 2019" in apertura a Motor City Drum Ensemble e Gilles Peterson e successivamente si è esibita ai concerti di Nu Genea, James Senese & Napoli Centrale.

Il loro primo singolo “Cratere Centrale” è uscito sull’etichetta Roots Underground al quale seguirà a fine estate l’album integrale.