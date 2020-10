Libò - Mia nonna era un Pesce

Se qualcuno vi dice che l'evoluzione è un'idea troppo difficile da spiegare ai bambini, non credeteci! L'evoluzione è una bellissima storia che va avanti sul nostro pianeta da almeno 3700 milioni di anni. Un oceano profondissimo di tempo in cui noi esseri viventi siamo come delle barchette che galleggiano. Secondo incontro con tematica scinetifica che ha come filo conduttore l'evoluzione. Per bambini dai 5 agli 8 anni, obbligatoria la prenotazione. A pagamento.