Librerie Cavallotto Ubik, Annamaria Zizza presenta il romanzo “La regina di Tebe”

Alle 17:30 di sabato 25 marzo la scrittrice Annamaria Zizza presenterà il suo ultimo romanzo, “La regina di Tebe”, nelle Librerie Cavallotto Ubik di Corso Sicilia 91, a Catania. A dialogare con lei ci sarà la scrittrice Costanza Di Quattro, mentre l’attore Pippo Pattavina interpreterà nella lettura alcuni brani del libro. A moderare l’incontro è prevista la presenza della giornalista Laura Cavallaro, che accoglierà anche i saluti dell’editore, Sante Avagliano, il quale con “La regina di Tebe” ha deciso di inaugurare anche una nuova collana chiamata “Vulcano”, dedicata alla narrativa storica.

La storia inizia a Tebe, capitale dell’Egitto, nel XIV secolo a.C. La bellissima e giovane regina Ankhesenamon, vedova di Tutankhamon e senza figli, nel tentativo di pacificare il suo Paese e di dare un erede al suo regno, fa una mossa pericolosa e spregiudicata: ordina allo scriba Menthuotep, un babilonese dal passato oscuro e doloroso, di inviare una lettera al re degli ittiti, affinché le lasci sposare uno dei suoi dieci figli. Dell’iniziativa vengono lasciati all’oscuro sia il potente visir Ay, che il generale Horemheb, che ambiscono al trono. Gli Ittiti sono sorpresi dal contenuto della lettera: pensano a una trappola da parte degli egizi e temporeggiano, ma alla fine vengono convinti da Menthuotep, inviato dalla regina in qualità di ambasciatore, e accettano la proposta. Aspettano da tempo di conquistare l’Egitto. Sanno di essere più forti in battaglia perché conoscono il segreto della tempratura del ferro ancora ignoto agli altri popoli, che continuano a forgiare il bronzo per costruire le loro armi. Il re ittita, che ha sposato la babilonese Malnigal, esperta di magia nera, pericolosa quanto ambigua, invierà uno dei suoi figli, Zannanza, ma la conclusione della vicenda sarà sorprendente per tutti i protagonisti. Tra intrighi e amori proibiti, drammi personali e avventure, si dipana una storia vera e affascinante, finora sconosciuta, raccontata con uno stile coinvolgente, incalzante e pieno di colpi di scena.