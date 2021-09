Libri in circolo - Libri in cambio di mobilità sostenibile

Nell'ambito della settimana della mobilità sostenibile, in collaborazione con il Comune di Catania, regaleremo libri a chi si recherà in piazza Università utilizzando mezzi sostenibili: a piedi, in bicicletta, in monopattino e con i mezzi pubblici. Nell' Autobook si svolgeranno delle micro conferenze di volontari di Legambiente, esperti nella materia ambientale. Dott.ssa Anastasia Pesce, Dott. Giuseppe Tripi, Dott.ssa Elisabetta Spampinato.

