Sarà inaugurata domenica 21 luglio 2024 alle ore 19.30 la mostra fotografica "Librino" di Antonio Pignato , presso la Casa Museo Luigi Capuana. Gli scatti in bianco e nero raccontano del quartiere etneo, mostrandone il degrado ma soprattutto il riscatto.

La mostra è inserita tra gli eventi del Parnaso Siculo Book Fest VI edizione e sarà esposta dal 21 al 28 luglio. Sarà possibile anche visitare la casa museo di Luigi Capuana, scrittore e teorico del Verismo.

Antonio Pignato, nato nel 1976 a Gela, vive a Catania. Dopo gli studi di Economia, comincia a fotografare nel 2019, frequentando un corso presso l’ACAF e formandosi con fotografi come Letizia Battaglia, Roberto Strano e Daniele Vita. Nel 2019 è stato selezionato da Giovanni Chiaramonte per la mostra “Caltagirone la Meravigliosa” e nel 2021 da Maurizio Galimberti per “Interminati spazi” al Centro Camera di Torino.

Suoi reportage fotografici su tematiche sociali sono stati pubblicati in riviste locali e nazionali, come Famiglia Cristiana e La Sicilia. Ha vinto il primo premio al concorso “Il degrado urbano nelle periferie della Sicilia” indetto nell’ambito del MedPhotoFest 2022.

Per maggiori informazioni www.parnasosiculo.it. Instagram: antopignato. Parnaso Siculo Book Fest – VI edizione presso la Casa Museo Luigi Capuana. Inaugurazione: domenica 21 luglio 2024 alle ore 19:30. Apertura: dal 22 al 28 luglio, orario apertura Casa Museo e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.. Ingresso libero.