Catania Past & Future, A Librino in scena Progetto Mishima, un viaggio nei quartieri di Kenzo Tange

Sabato 18 novembre, alle 20,30, alla Masseria, in viale Castagnola 6, quartiere Librino, andrà in scena lo spettacolo teatrale Progetto Mishima - Freetime Mishima Style. Una creazione collettiva di Gian Maria Cervo, Riccardo Festa, Pablo Girolami da materiali di Gian Maria Cervo, dei Fratelli Presnyakov e dai poemi di morte di samurai di varie epoche.

Lo spettacolo fa parte di Catania Past & Future, progetto teatrale che coinvolge giovani artisti catanesi e studenti delle scuole medie superiori, realizzato con fondi della direzione generale del Ministero della Cultura e col contributo del Comune di Catania.

“Questo ibrido spettacolo - mostra - installazione nasce come seconda tappa di un progetto sviluppato con la Fundacion Epica La Fura dels Baus e Samuele Chiovoloni a Napoli, annunciato come “suicidio artistico” e concepito per attraversare i quartieri italiani disegnati dal grande architetto giapponese Kenzo Tange e raccoglie poemi di morte scritti da samurai tra il XVI e il XIX secolo e alcuni frammenti della mia commedia “Free time”, emendati in onore di Yukio Mishima”, racconta l’ideatore della messinscena e direttore artistico della rassegna Past & Future Gian Maria Cervo. "Come si legge nel prologo allo spettacolo “Seppuku è un termine giapponese che indica un rituale di suicidio obbligatorio o volontario praticato dalla casta dei samurai. Era tradizione che prima di un Seppuku il samurai componesse un poema di morte, un componimento che trattasse del tema senza mai direttamente ricorrere alla parola", conclude il regista e curatore della rassegna.

La rassegna prosegue domenica 19 con lo spettacolo “A conversation (on an interpretation of sculpture) e si concluderà lunedì 20 con la messinscena della drammaturgia collettiva “Mario Minniti” di Tony Bellone e gli allievi di Librino coinvolti nel seminario di scrittura del progetto Catania Past & Future.

L’ingresso agli spettacoli e gratuito. Per prenotazioni chiamare o inviare un messaggio Whatsapp al numero 3478874694 o scrivere alla mail ufficiostampaquartieridel larte@gmail.com