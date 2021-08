2ª Licantrobike 2021 - Le statue di Catania

Venerdì 6 Agosto 2021 alle ore 20.00 non prendere impegni. Ritorna la Licantrobike (passeggiata in bicicletta al chiaro di luna) di FIAB Catania - MONTAinBIKE Sicilia A.S.D. Torna l’appuntamento culturale organizzato dalla nostra Associazione per le vie della Città di Catania. Questa volta torneremo ad occuparci delle statue di Catania, e lo faremo insieme a BCsicilia Associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Per poter partecipare è NECESSARIO effettuare la registrazione. Invitiamo i partecipanti, a REGISTRASI link https://2lb2021.eventbrite.it, per consentirci di rispettare gli orari previsti.

I posti sono limitati a 20 partecipanti, perché sarà importante riuscire a garantire il giusto distanziamento e ad ascoltare la guida. Come l'ultima volta utilizzeremo ZELLO (applicazione per cellulare). Zello è scaricabile su Play Store (Android) o App Store (IOS), da utilizzare preferibilmente con ENTRAMBI gli auricolari.

Chi intenda aderire, è consapevole che non potrà essere ammesso, se non avrà ricevuto preventiva comunicazione scritta, (e-mail, SMS, Telegram, WhatApp, ecc.) di accettazione dell’iscrizione; è soggetto a quarantena, o a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni; non è in grado di autocertificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al COVID-19. Tali circostanze andranno dichiarate, per iscritto, tramite la consegna di apposita autocertificazione. Si invita a prendere visione dell'informativa per la partecipazione alle cicloescursioni (protocollo di autocontrollo COVID) al link https://bit.ly/Informativa_COVID

Riassumendo, occorre:

1) Iscriversi entro le ore 18.00 del 05/08/2021 sulla piattaforma Eventbrite (https://2lb2021.eventbrite.it)

2) Installare sul proprio cellulare l'App Zello (al momento della partenza, occorrerà sintonizzarsi sul Canale di FIAB Catania). Informazioni sull'uso dell'App al link https://www.zello.com

3) Portare con sé mascherina e gel disinfettante personali

4) Portare con sé l'autocertificazione sottoscritta, in originale, che verrà consegnata al Capogita. Il modulo di autocertificazione potrà essere scaricato al link https://bit.ly/Modulo_Autocertificazione_COVID

In caso di dubbi o richiesta di informazioni, siamo raggiungibili ai seguenti recapiti: Telefono 095 3286095, Cellulare 338 7637584, e-mail info@fiabcatania.it.