Spettacolo 'Liolà' al Teatro Metropolitan

Saranno cinque spettacoli, più uno fuori abbonamento, all’insegna della migliore commedia. Sono queste le premesse della undicesima “Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea”, in scena dal 19 novembre al 14 maggio 2023 al Teatro Metropolitan di Catania. Una rassegna firmata artisticamente dall’attore e regista Alessandro Idonea, figlio del compianto mattatore che nel 2012 aveva inaugurato un cartellone di enorme successo, memoria storica del teatro in Sicilia.

La grande apertura di stagione, sabato 19 (alle ore 17.30 e alle 21) e domenica 20 novembre (alle 17.30), è affidata al pirandelliano “Liolà”, dove Alessandro Idonea, nei panni di Neli/Liolà, è affiancato dai nomi forti della compagnia come Bruno Torrisi (lo zio Simone), Manuela Ventura (Tuzza), Loredana Marino (Mita), e Giovanna Criscuolo (zia Croce). Ad essi si affiancano Angela Sapienza, Antonella Cirrone, Chiara Seminara, Anita Indigeno, Federica Fischetti e con la partecipazione di Carmela Buffa Calleo.

Informazioni - Abbonamenti a 5 spettacoli: poltronissime € 70, ridotto € 60; poltrone € 60, ridotto € 50; distinti € 50, ridotto € 40. Ridotti: over 60, under 18, universitari e convenzionati. Info ai numeri 095322323 e 337951927 o via mail a eventi@associazionegags.it. Prevendite al botteghino del Teatro Metropolitan (via Sant’Euplio 21 a Catania) dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Tutti gli spettacoli saranno messi in scena il sabato alle ore 17.30 e alle ore 21; la domenica alle ore 17.30.