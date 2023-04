Musica, il sassofonista Paolo Recchia al Monk con il suo Imaginary Place

Venerdì 28 e sabato 29 aprile, alle ore 21.30, al Monk Jazz Club, in via Scuto,19 sul palco il sassofonista contralto e soprano Paolo Recchia, il quale presenterà l'album “Imaginary Place” pubblicato alla fine dello scorso anno. Con lui sul palco il pianista Luca Mannutza, il contrabbassista Giuseppe Romagnoli (che hanno suonato nell'album) e il batterista Sasha Mashin. “Imaginary Place” è il quinto per il sassofonista di Fondi (Latina) ed è stato pubblicato dalla neonata etichetta Birdbox Records.

L'album è stato registrato in un’esclusiva live session nel teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve (Perugia) per richiamare le sonorità audio di una volta grazie anche ad una strumentazione tecnica di assoluto livello. “Imaginary place” accoglie l’ascoltatore in un luogo immaginario, uno spazio fantasioso dove le idee musicali dei membri della band, si intrecciano e creano un nuovo terreno comune, unendo la tradizione jazz con elementi contemporanei in una sintesi personale. Album generoso realizzato da musicisti legati da una sincera amicizia e uniti da una profonda intesa musicale, maturata nel tempo, concerto dopo concerto. Registrato in presa diretta, in teatro sfruttando il riverbero naturale, con microfoni “vintage” per ottenere un suono di insieme il più possibile naturale e rotondo. Il lavoro è composto da materiale originale e standard della tradizione jazzistica. Alcune di queste composizioni appartengono a musicisti che hanno avuto un’influenza diretta sul modo di suonare di Recchia e sono fonte di ispirazione sotto il profilo armonico, melodico e ritmico.

Paolo Recchia è sassofonista jazz (alto e soprano) di grande sensibilità, dal timbro caldo e in grado di emozionare già al primo ascolto. La continua ricerca del suono, di una propria voce timbrica quale segno distintivo, ha raggiunto in questo nuovo prodotto discografico ancora più spessore e maturità artistica.

Biglietti: 15 euro per i soci, 20 euro per i non soci. Info e prenotazioni: telefono/Whatsapp al 3401223606