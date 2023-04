Live, al centro Zo il tour di Emma Nolde: una promessa del pop d’autore

Venerdì14 aprile, dalle 22, nella sala grigia di Zo, in piazzale Chinnici, va in scena il secondo appuntamento 2023 del nuovo ciclo di ReTour, il contenitore dal vivo di rock e alternative pop nato dalla sinergia fra Zo e Doremillaro, l’Eretico Booking, Douze e Rumori Sound System. Sul palco la cantautrice Emma Nolde una delle voci del futuro della musica italiana, che torna in tour con il suo nuovo disco “Dormi” uscito lo scorso settembre per Woodworm/Capitol Records. In apertura il minilive della cantautrice catanese Carbone.

“Dormi” di Emma Nolde, realizzato con il sostegno di Italia Music Lab, arriva a due anni di distanza da “Toccaterra”, acclamato dalla critica, ed è stato anticipato dai singoli “Respiro” e “La stessa parte della luna”, entrambi co-prodotti da Francesco Motta, che ha lavorato con Emma alla produzione di tutto il disco. Due anni di intensa attività live e in studio, in cui l’artista ha potuto osservare, assorbire e prepararsi al nuovo album, che promette di attestarla come una delle voci più interessanti del nuovo panorama musicale italiano. Originaria di San Miniato, in provincia di Pisa, classe 2000, Emma Nolde nel 2020 pubblica l’album d’esordio “Toccaterra” con l’etichetta Woodworm/Polydor. Acclamato dalla critica come un esordio sorprendente l’album è arrivato in finale al Premio Tenco nella sezione Opera Prima. Il 2020 ha visto Emma impegnata in un lunghissimo tour. A novembre 2021 ha pubblicato l’inedito “Un mazzo di chiavi, un ombrello lì in mezzo” insieme con Generic Animal; due anni dopo ha un suo brano nel disco di featuring degli Zen Circus "Il diavolo è un bambino”.

La cantautrice catanese Carbone nasce in una famiglia di musicisti e muove i primi passi nel mondo della musica all’età di sei anni. Scopre la passione per la scrittura durante il periodo adolescenziale grazie allo zio materno, autore di testi e musiche. Ha pubblicato i singoli “Tutta colpa delle stelle” e “Storie da grandi”.

Biglietti: 15 euro,12,50 in prevendita su Dice.fm, 8 euro ridotto per studenti al botteghino. Info e prenotazioni: 0958168912 da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13.