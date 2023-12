Il rapper romano Nayt fa tappa in città con il suo "Habitat tour"

Il rapper Nayt arriva sul palco dell’Ecs Dogana Club il 2 Dicembre 2023 per concerto dal vivo con il suo “Habitat Tour 2023” durante il quale canterà alcuni dei brani tratti dal suo ultimo album.

Classe ’94, Nayt, al secolo William Mezzanotte, è tra gli artisti più interessanti della scena urban italiana. La pubblicazione dei singoli “Animal”, “Fame”, "Gli occhi della tigre" nel 2018 sono stati solo un assaggio del nuovo capitolo della carriera dell’artista romano. A giugno 2023 ha pubblicato l suo ultimo lavoro discografico, “Habitat”. A novembre è partito l’Habitat Tour, una serie di appuntamenti speciali prodotti da BPM Concerti.

A oggi il rapper romano vanta un totale di 500 milioni di streaming complessivi e un tour nei club lo scorso autunno completamente sold out. “Questo tour - commenta Nayt - è il compimento finale del concept di Habitat. L’obiettivo è realizzare fisicamente uno spazio dove tutti possano esprimere se stessi senza giudizi; vulnerabili ma allo stesso tempo protetti dall’ambiente, come quando si è casa. Mai come oggi abbiamo investito e curato ogni singolo dettaglio, dalla musica, passando per le luci, fino agli effetti speciali. I concerti sono un’opportunità, un’esperienza dal potenziale infinito, voglio prenderne atto, renderli indimenticabili.”