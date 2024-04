Live, il romantico rock dei Milanosport al centro Zō

Oggi, dalle ore 22, Zo Centro culture contemporanee ospita il concerto dei Milanosport quarto appuntamento per la stagione 2023/2024 di Disclosure, il format musicale condiviso tra Zo e Doremillaro (Sb)Recs, reso unico dalla sua ricerca e produzione di eventi live e dj set, con particolare focus sulla qualità e sulla selezione attenta della musica proposta. Gli ospiti di questo nuovo appuntamento live saranno i Milanosport.

“Romantic post-punk to surf on” recita il motto della band, nata nel 2019 nella scena musicale milanese, che miscela punk, surf rock, synth-pop, elettronica sovietica, shoegaze e folk irlandese. Mentre lavoravano all'album, i Milanosport hanno fatto scalpore al The Great Escape Festival 2023 di Brighton in Inghilterra tanto da meritare lo “Steve Strange Award”, un riconoscimento votato da migliaia di delegati del settore presenti al festival. Ad aprire la serata la band emergente locale Lea Lea che si autodefinisce “la tredicesima pugnalata di Elliot Smith”

Biglietti: 12 euroPrevendita online 10,50 euro su https://dice.fm