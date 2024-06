"Loves DE&I Market" a Villa Pacini

In occasione del Pride Month si terrà il Loves DE&I (Diversity, Equity, Inclusion) Market presso Villa Pacini. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i partecipanti e le partecipanti sul tema della parità di genere e trasmettere loro il valore dell’imprenditoria femminile come driver per adottare comportamenti inclusivi e per ridurre le disuguaglianze.

Saranno presenti le creazioni uniche di artigiani e artigiane #madeinSicily e momenti di confronto al fine di generare ricchezza territoriale e contribuire alla formazione di una società sempre più inclusiva.

Nelle giornate del 22 e 28 giugno si terranno due incontri di rilievo, con un focus particolare sull'empowerment femminile. Tra gli ospiti che interverranno ci sono Thamaia Onlus, Arcigay Pegaso Catania, Compagnia delle Opere Sicilia, Fallo Etico, Open Catania, Sartoria Sociale Midulla, KATTUNI e Associazione Malafimmina.

Il talk “Futuro e innovazione dell’imprenditoria femminile” che si terrà sabato 22 giugno alle 18:30 sarà suddiviso in due panel: il primo parlerà dell’importanza di fare rete e costruire legami volti a rafforzare e far crescere le imprese guidate da donne.

Nel secondo, con un occhio volto ai prossimi step a livello territoriale e non solo, si rifletterà sulle soluzioni da adottare per favorire l’evoluzione del mondo imprenditoriale.

Mentre, venerdì 28 giugno, sempre alle 18:30 a Villa Pacini, avrà luogo il talk “Violenza e disparità di genere: parità, lotta e consapevolezza” in occasione della giornata mondiale dell’orgoglio Lgbt. Anche in questo caso l’incontro si suddividerà in due panel: il primo esplorerà i vari punti di vista sul tema, approfondendo come per la costruzione di una comunità inclusiva siano necessari il rispetto e la rappresentazione di tutte le soggettività. Il secondo panel, invece, si focalizzerà sulla violenza di genere, come riconoscerla e come parlarne.

Il Loves DE&I (Diversity, Equity & Inclusion) Market 2024 è in linea con gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sdg’s), definiti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’evento è organizzato in collaborazione con Fermento Urbano.