Luci e Ombre al Monastero: le visite guidate serali

Venerdì 18 febbraio 2022 dalle 20:00 alle 22:30, un percorso guidato ogni mezz’ora, ritorna l'appuntamento con le visite guidate serali al Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, un’opportunità per conoscere e scoprire in notturna la centenaria storia dell’ex complesso monastico. Il team di Officine Culturali accompagnerà gli ospiti in un viaggio nel tempo che dagli antichi romani giunge fino ai giorni nostri, grazie all’intervento di recupero contemporaneo dell’architetto Giancarlo De Carlo.

Tra giardini e labirintici corridoi, i visitatori scopriranno i due chiostri, il seminterrato cinquecentesco e l’ala settecentesca dell’arch. Vaccarini con le cucine e le cantine.

Per partecipare alle visite guidate serali al Monastero dei Benedettini è necessaria la prenotazione chiamando allo 0957102767 o al 3349242464 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e il sabato e la domenica dalle 9:30 alle 17:00 oppure scrivendo un messaggio WhatsApp al 3349242464 o una email a info@officineculturali.net.