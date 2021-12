Luci ed ombre al Monastero - Percorsi guidati serali dedicati a Nino Leonardi

Prezzo non disponibile

Domenica 12 dicembre 2021 dalle 20:00 alle 22:30, un tour ogni mezz’ora, al Monastero dei Benedettini di Catania si svolgeranno i percorsi guidati serali per scoprire la storia e le architetture contemporanee dell’ex complesso monastico in una serata dedicata a Nino Leonardi, il geometra amico e maestro di tanti, e anche di Officine Culturali.

Nino Leonardi, venuto a mancare il 25 novembre del 2016, era un uomo saggio, colto e lungimirante che dell’architettura e del servizio pubblico aveva fatto la sua ragione di vita. Il geometra era il responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Università – sezione Benedettini ed è stato, come il preside Giuseppe Giarrizzo, l’architetto Giancarlo De Carlo e tutti gli altri uomini e donne del Cantiere Benedettini, uno dei protagonisti del recupero contemporaneo del Monastero: per 30 anni instancabilmente lo ha curato, osservato, amato trasmettendo ad altri i suoi sentimenti e la sue conoscenze.

Lo scorso 25 ottobre, durante le forti piogge che hanno colpito la provincia di Catania, un devastante allagamento ha colpito il deposito dove i parenti avevano riposto i circa 30mila volumi della biblioteca personale di Nino Leonardi. La famiglia Leonardi ha lanciato una campagna di raccolta fondi alla quale abbiamo scelto di aderire donando anche noi come Officine Culturali perché concordiamo con loro che quel patrimonio non solo sia salvato, ma che venga al più presto reso accessibile al pubblico.

Per contribuire a salvare e rendere accessibile la biblioteca di Nino Leonardi abbiamo scelto di non fermarci alla sola donazione, ma di mettere a disposizione la conoscenza che il Geometra ci ha lasciato con un percorso guidato serale nato per raccontare il suo lavoro al Monastero dei Benedettini.

Per partecipare ai tour guidati serali a cura di Officine Culturali del 12 dicembre 2021 è necessario prenotare chiamando allo 0957102767 o al 3349242464 (anche tramite WhatsApp) o scrivendo una email a info@officineculturali.net. Per questa iniziativa non verrà richiesto il pagamento del biglietto, ma di contribuire alla campagna di crowdfunding e di mostrare al personale dell'infopoint la ricevuta della donazione.