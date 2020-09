Luci e Ombre al Monastero: le visite guidate serali

Sabato 26 settembre 2020 si svolgeranno le visite guidate serali al Monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena, un'opportunità per conoscere e scoprire in notturna uno dei conventi più grandi d’Europa. Dalle 20:00 alle 23:00, un tour guidato ogni ora, lo staff di Officine Culturali accompagnerà gli ospiti all'interno del Monastero dei Benedettini. Le guide sveleranno i miti, le leggende e la storia controversa di un'architettura che è stata ostentazione del potere e del gusto dell’ordine cassinese. Le visite guidate, della durata di 60min circa, si svolgeranno con un numero di partecipanti che permetterà il distanziamento e sarà necessario durante il percorso indossare la mascherina. Per le visite guidate serali a cura di Officine Culturali è necessaria la prenotazione ai numeri 0957102767 | 3349242464. L’’info-point è aperto dal martedì alla domenica dalle 9:30 alle 18:00.