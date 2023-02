Spettacolo di 'Lucilla Kids' a Riposto

È tra gli idoli indiscussi dei bambini, appassionati delle sue popolarissime canzoni e coreografie. Lucilla Kids, star su Youtube con oltre 300milioni di visualizzazioni in poco più di due anni, si esibirà lunedì 20 febbraio, alle ore 16, in piazza San Pietro a Riposto.

L’atteso evento, del tutto gratuito, è organizzato e offerto dall’associazione ripostese Officina Solidale, con il contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana e con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Riposto.

Laureata in Scienze dell’Educazione, Lucilla Kids riunisce le sue più grandi passioni: il canto, la danza e l’amore per i bambini. L’artista, oggi uno dei personaggi più amati e seguiti dal pubblico infantile, propone uno show per bambini allegro e spiritoso, basato su canzoni e piccole coreografie per far ballare i bambini e, perché no, anche i genitori.

Uno spettacolo ludico e, al contempo, educativo che tende a creare interazione attraverso i concetti base del primo apprendimento, come numeri, lettere e suoni. Il pomeriggio sarà allietato anche dalle maschere Disney dell’Accademia BMA di Giarre.