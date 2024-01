Sabato 3 Febbraio festeggiamo l'inizio della settimana nazionale delle materie S.T.E.M. Con un evento spettacolare.

Le illusioni e non solo di LUDUM in Wonderland



Attività pensate per stimolare e divertire.

Entra nel labirinto delle illusioni con l'enorme Gran Coniglio che ti accompagnerà in un mondo di illusioni ottiche fantastiche e forvianti.

Spirali, immagini cangianti , prospettive inverse, vi immergerete in un mondo che scuoterà le convinzioni che avete sulla realtà, divertendosi insieme.



Visiterete nel rifugio del Brucaliffo per creare nel suo laboratorio illusioni sconcertanti che vi porterete a casa a ricordo della giornata.



Se ancora avrai forze il Cappellaio Matto Mago Dimis pluripremiato Presidente del club magico catanese e membro del consiglio nazionale del club magico italiano sorseggiando una tazza di tè, ti coinvolgerà con trucchi di illusionismo vertiginosi e stupefacenti.



Attenti alla regina di cuori e ad altri personaggi inquietanti che si aggirano nel nostro centro, però !!



Un evento così divertente stimolante solo al LUDUM è possibile viverlo.

Prenotazione OBBLIGATORIA al 3485205905 o al 095382529.



Pochi posti disponibili prenotate per tempo.