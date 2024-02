Ludumidea: Potere ai 'social'

UDUMIDEA “Potere ai social”. Venerdì 16 febbraio ore 19:30 sessione invernale di LUDUMIDE. “Potere ai Social “ è il nuovo tema di discussione di questa sessione di LUDUMIDEA. Interverranno, filosofi, giornalisti, gli amministratori delle principali pagine social della Sicilia, Social media manager, influencer.

Un evento importantissimo per discutere come i social hanno cambiato e stanno cambiando l'informazione e il modo di vivere nella nostra regione. "LUDUMidea - Idee da condividere" è un incontro/dibattito per far vedere che le idee possono circolare e creare entusiasmo nuovo.

Saranno presenti: Professore Giampiero Vincenzo – Dal 2010 è docente di “Discipline sociologiche” presso l?Accademia di Belle Arti di Catania. Giornalista dal 1988, ha collaborato alle principali testate italiane, pubblicato cataloghi d'arte, saggi accademici e romanzi.

Milena Palermo - Amministratrice di una delle più importanti pagine culturali della Sicilia" #Melior de cinere surgo - Obiettivo Catania" che tratta storia, arte, architettura, cultura, attualità con oltre 12.000 follower.

Dott. Rosario Rapisarda - Uno dei principali influencer italiani nel campo del food (ma non si occupa solo di questo), laureato in Scienze e tecnologie alimentari. Da oltre 14 anni nel campo della ristorazione vanta oltre 118 mila follower su instagram.

Rocco Giannino – Social media Manager esperto in Storytelling e Copywriting ha collaborato con centinaia di aziende , oltre 33000 follower su instagram.

Dottoressa Sarah Danzuso - Al giornalismo, che pratica dal 2004, ha unito l’insegnamento. Ama comunicare, si occupa di uffici stampa, di programmi televisivi, curandone anche la parte autorale oltre alla conduzione. Lavora con le principali testate giornalistiche siciliane.

Dottor Daniele Abate – Direttore scientifico di LUDUM si occupa di divulgazione scientifica dal 2000, responsabile delle pagine social di LUDUM con oltre 40.000 follower. Ingresso Gratuito solo 80 posti PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al 3485205905 o al 095382529.