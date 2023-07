Musica, l'esplosione funky jazz dei Cratere Centrale al centro Zō

Giovedì 13 luglio, a partire dalle 21, SpiaZo, palcoscenico all'aperto di Zo Centro culture contemporanee, ospiterà il “release party”, del disco “Cratere Centrale Excursions Vol. 2”, serie di ep da 7 pollici, che la band etnea Cratere Centrale ha pubblicato ad aprile per Roots Underground Records. Cratere centrale è un progetto musicale di Dario Aiello e Andrea Normanno musicisti, dj e producer accomunati dalla passione per la club culture tanto quanto da quella per il funk e il jazz. Loro in Cratere Centrale anche Daniele Salamone alle tastiere e Cristiano Giardini al sax, per un live set di funk e jazz a ritmi di broken beat, house e hip hop.

Sul lato A di “Excursions Vol. 2” il brano “What You See”, bonus track del loro primo ep "Cratere Centrale", uscito a marzo, con l'aiuto della bella, calda e profonda voce del vocalist inglese Derane Obika. Sul lato B, il remix di “My Guitar” (versione originale inclusa nel loro ep di debutto) del produttore e musicista K15. Il primo ep “Cratere Centrale” ha ricevuto ottimi feedback e recensioni da alcuni dei migliori tastemaker, dj e radio classificandosi tra le migliori uscite della settimana di Bandcamp.

I quattro musicisti hanno esordito ufficialmente come band nella loro Catania in occasione del festival Ricci Weekender 2019 suonando come gruppo spalla a Motor City Drum Ensemble e Gilles Peterson. I loro show hanno girato l’Italia dove hanno avuto modo di condividere lo stage con artisti del calibro di Nu Genea, Joshua Idehen e James Senese e Napoli Centrale. Warm up e after show dj set di Alessio Andronico.

Ingresso 10 euro. Ridotto per studenti a 5 euro