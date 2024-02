'La Lupa' ed 'Il berretto a sonagli' al Teatro Massimo Bellini

Il Teatro Massimo Bellini è orgoglioso di presentare la prima assoluta de "Il berretto a sonagli” di Marco Tutino. L’opera, frutto dell’impegno dell’Ente nella promozione di opere contemporanee, è stata commissionata al celebre compositore milanese con la regia di Davide Livermore e libretto di Fabio Ceresa.

In apertura, il grande successo del 1990 'La lupa' (Marco Tutino, libretto Giovanni Leva) suggella un binomio operistico che celebra la figura e il lavoro di Marco Tutino, da sempre capace di unire temi tragici ad un approccio contemporaneo e cinematografico all’opera, e alla Sicilia, con un dialogo a distanza tra i due più grandi e a tratti opposti scrittori della nostra terra, Luigi Pirandello e Giovanni Verga, uniti, nella distanza temporale e stilistica, dal tema della follia intesa come sovvertimento dell'ordine sociale l'esplorazione del ruolo della donna come soggetto che sperimenta e sconta la dissonanza tra la “corda civile” e “la corda pazza”.