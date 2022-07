Spettacolo 'Lupo'

Venerdì 15 luglio alle ore 21, all’interno della corte del Castello Ursino di Catania, per la rassegna “Catania Summer Fest 2022” andrà in scena lo spettacolo teatrale Lupo, scritto da Carmelo Vassallo, nella singolare messa in scena di Savì Manna, che ne è regista ed unico interprete, e che dona così nuova vita allo spettacolo che nel 2007 lo vedeva in scena co-protagonista al fianco del drammaturgo catanese prematuramente scomparso.

Ambientato in un quartiere popolare di Catania, Lupo è un racconto scritto con un linguaggio terragno, in catanese stretto, e affronta il delicato tema dell'omosessualità e il suo tabù. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni: +39 340 598 1560 , compagniabatarnu@gmail.com . +39 348 120 1485, savinskym@hotmail.com.