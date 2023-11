Madame LIVE al Teatro Metropolitan

Madame è riuscita in pochissimo tempo a conquistare tutti e al Mediolanum Forum di Milano, completamente sold out per il suo primo live in un palasport, ha dato vita a uno show che nessuno dimenticherà facilmente.

L’artista ha ricreato un’atmosfera magica che ha investito tutti i presenti con la sua straordinaria bellezza, in un live potente e allo stesso tempo intimo.

Un concerto pieno di momenti emozionanti in cui Madame si alterna su due palchi, passando tra il suo pubblico e spiccando il volo. Completano l’esperienza un breve momento acustico e l’energia del corpo di ballo.

La forza inarrestabile di Madame è difficile da non notare e la vedremo anche sul palco del Teatro Metropolitan di Catania, questo venerdì 10 novembre (ore 21.00) per l’unico concerto in Sicilia! Organizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Restano gli ultimi biglietti in prevendita.

Ad accompagnarla sul palco la band che è al suo fianco sin dal primo tour: Dalila Murano alla batteria, Karme (Carmelo Caruso) alle tastiere, Estremo (Enrico Botta) alla consolle ed Emanuele Nazzaro al basso.